Рим, , 19:50 — REGNUM После смягчения режима антикоронавирусных ограничений в Риме в понедельник, 1 февраля, музеи и археологические парки итальянской столицы вернулись к работе.

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Больше всего гостей в первый день после возобновления работы было в Колизее, сообщают местные СМИ.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия Италии (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.