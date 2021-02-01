Москва, , 21:24 — REGNUM Заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 1 февраля в социальной сети Facebook.

«Не отключат. Как же они на незаконные акции протеста будут людей собирать?!» — шутит Наталья Ч.

Многие пользователи выразили свой скепсис по поводу возможности отключения интернета для целой страны. Люди уверены, что сделать это практически невозможно, да и особой надобности у недоброжелателей России в этом нет.

«Ещё никто и никогда не отключал интернет странам. Мы будем первыми или это полная чушь?» — задаётся вопросом Oleg F.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Российской Федерации и её союзникам надо серьёзно пересмотреть свои экономические и социальные модели, чтобы никакое отключение интернета извне не сыграло своей деструктивной роли.

«России и всем странам СНГ нужно вернуться к социалистической форме правления и всё менять на свой уклад», — считает Руслан И.

Нашлись и те граждане, которые отметили, что подобная угроза не является предметом для обсуждения среди многих регионов страны, куда интернет до сих пор не был проведён в полном объёме.

«Сейчас где-то на севере Камчатки люди не могут понять смысл этой угрозы! Там интернета как не было, так и нет. И скорее всего и не будет!» — поделился Сергей Х.

Напомним, 1 февраля зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай.