Рим, , 19:31 — REGNUM Италия получила уже 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщили в понедельник, 1 февраля, в центре ЕС по контролю и профилактике заболеваний.

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Это самый высокий показатель из всех стран Евросоюза — впрочем, статистика в отношении Франции еще уточняется.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация — бесплатна и добровольна, однако власти страны намерены настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.