Вентимилья, Италия, , 19:27 — REGNUM Огромные пробки собрались на подъездах к французской границе со стороны Италии, передают местные СМИ в понедельник, 1 февраля.

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Причина скоплений — замедление пропуска через границу: с 1 февраля для ее прохождения по решению властей Франции необходимо сдать экспресс-тест на коронавирус.

Сдавать тест должны все без исключения граждане старше 11 лет. Аналогичные меры действуют и на границах Франции с другими странами ЕС.