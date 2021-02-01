Триест, Италия, , 19:19 — REGNUM Благодаря смягчению антикоронавирусных ограничений в Италии средние и старшие школы в семи регионах страны в понедельник, 1 февраля, смогли вернуться к очному обучению.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в классе

За парты вернулись около миллиона школьников из Фриули-Венеции-Джулии (Триест), Базиликаты, Венето (Венеция), Сардинии, Калабрии, Кампаньи (Неаполь) и Пульи (Бари).

Выбирать, учиться ли детям очно или продолжать дистанционное обучение, могут их родители.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.