Благовещенск, , 19:16 — REGNUM Амурские активисты ОНФ настаивают на высадке сосен на территории памятника природы взамен незаконно вырубленных.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области и в управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания письма с просьбой организовать высадку молодых сосен на территории памятника природы регионального значения «Верненский сосновый бор». Ранее здесь были незаконно вырублены 111 деревьев.

«Проведение неотложных лесовосстановительных работ на уникальном природном объекте, которому в результате неправомерных действий лесорубов был причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей, мы считаем крайне необходимым делом. Провести посадку саженцев мы готовы весной своими силами совместно с местными жителями и представителями добровольной студенческой экологической организации «Дружина охраны природы «БАРС». Но прежде нам надо заручиться поддержкой со стороны органов власти, наметить примерную дату выезда, обсудить вопрос выделения на эти цели посадочного материала и решить другие организационные моменты», — отметила член регионального штаба ОНФ в Амурской области Екатерина Суняйкина.

Ранее в рамках рассмотрения жалобы жителей села Верное Серышевского района активисты Народного фронта обратились в Благовещенскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой проверить информацию о фактах рубки деревьев в «Верненском сосновом бору». По ее итогам выявлен ряд нарушений законодательства, для устранения которых приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

В частности, правоохранители установили, что в 2020 г. на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных между администрацией Украинского сельсовета и индивидуальным предпринимателем, произведена сплошная рубка деревьев, в том числе сырорастущих, на площади 2 га. При этом бизнесмен должен был осуществить только выборочную санитарную рубку сухих сосен.

В отношении недобросовестного лесоруба решается вопрос об уголовном преследовании. Постановление об этом вместе с материалами прокурорской проверки направлены в областное УМВД.

Главе Украинского сельсовета, который, по выводам надзорного ведомства, подписал договоры купли-продажи в нарушение статей Лесного кодекса РФ, и, не имея на то полномочий, внесено представление. Кроме того, по данному факту сотрудниками Следственного управления СК России по Амурской области будет проведена процессуальная проверка.

Также за ненадлежащую охрану памятника природы представление об устранении нарушений внесено начальнику областного управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.