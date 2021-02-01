Ханты-Мансийск, 1 февраля 2021, 19:16 — REGNUM В Югре от COVID-19 привито первым компонентом 12 712 человек. Из них 3 676 полностью завершили вакцинацию, сообщает региональный оперативный штаб.
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В очереди ожидания электронной регистратуры на прививку от коронавируса зарегистрировано 2 377 жителей Югры.
Как ранее сообщало РЕ, с начала пандемии в Югре зафиксировано на 1 февраля 47 838 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 44 573 человека, скончались 668 пациентов с COVID-19.