Москва, , 18:59 — REGNUM В России с большой долей вероятности продолжится рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего совета движения «Сильная Россия» Наталья Оганова.

Комментируя новость о том, что в России с 1 февраля на 4,9% вырастет ряд социальных пособий, эксперт подчеркнула, что подобные меры являются действенным механизмом поддержки населения в период кризиса.

«Правительство РФ на прошлой неделе официально признало инфляцию в размере 4,9%, что сразу спровоцировало прогнозы о предполагаемом росте цен. Из речи Президента РФ на той же неделе последовало, что основной задачей государства является повышение благосостояния граждан. Нагрузка снова легла на бюджет, который и без того не в лучшей форме. Около 7 млрд рублей направлено на увеличение соцвыплат», — сказала Оганова.

Экономист, напомнила, что в список пособий для индексации попали выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, герои России, а также граждане, которые пострадали на производстве. Кроме того, будут повышены выплаты для семей с детьми.

«Думаю, это очень правильный ход со стороны правительства. Именно социально незащищённым слоям сейчас особенно требуется защита. К сожалению, уровень смертности в России зашкаливает, превысил все возможные максимумы. Такого рода социальная ориентированность повышает доверие к правительству России. Сейчас других путей выхода из последствий пандемии нет. Но долго так продолжаться не будет, инфляция будет расти, во избежание более жёстких последствий экономического кризиса требуется целый ряд важный экономических решений», — отметила Оганова.

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