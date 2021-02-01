Сыктывкар, , 18:54 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 135 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре — 53 случая, Ухте — 26, Воркуте — 14 и Усинске — 13. Под медицинским наблюдением находятся 4696 человек.

В списке переболевших COVID-19 — 35 239 жителей Коми. 144 и них были признаны здоровыми за последние сутки.

По данным правительства, за сутки в Коми скончались два ковид-пациента. Общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в регионе до 692.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми разрешили проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и продлили режим самоизоляции для пожилых.