Мехико, , 18:59 — REGNUM Намерение нового президента США Джозефа Байдена предоставить право 11 миллионам нелегальных мигрантов, проживающих в Америке, получить статус гражданина США вызвало огромные ожидания среди миллионов людей, не имеющих документов, которые изо дня в день живут в страхе быть разлученными со своими семьями и потерять наследие, которое они создали годами труда и усилий. Однако процесс одобрения инициативы Байдена Конгрессом будет непростым. Об этом сообщила газета La Jornada.

Мексиканские мигранты в США Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». Реж. Джо Менендес. 2007. США

Как отмечают мексиканские журналисты со ссылкой на свои источники, порядка 60% из тех 11 миллионов, которые не имеют законных оснований находится на территории США, являются их соотечественниками. 5 миллионов мексиканцев работают в секторах, которые считаются важными для экономики — сельское хозяйство, строительство и гостиничный бизнес.

«Промигрантские организации будут бороться за давление на конгрессменов. Это сильное предложение, очень необходимое и содержащее много положительных элементов. Мы должны не только изменить политику Трампа, но и двигаться вперед, нам нужна более гуманная иммиграционная политика. Будем надеяться, что конгрессмены увидят возможность восстановить наш имидж как страны, важной частью которой являются мигранты», — заявила одна из руководителей неправительственной организации Latin America Working Group Бурхи Паломино.

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