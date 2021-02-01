Астрахань, , 18:48 — REGNUM В Астрахани два отделения Александровской больницы на 170 коек 1 февраля возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Пациентов начнет принимать единственное в регионе отделение ревматологии, а также отделение неврологии для лечения хронических заболеваний. В ближайшее время после санобработки станет доступно оказание экстренной медицинской помощи неинфекционной патологии. Откроется 15 коек в ожоговом отделении, и приступит к работе региональный сосудистый центр. Ранее больница была переоборудована в инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.

«Новые ковидные госпитали в Астрахани и в Нариманове в настоящее время эффективно работают на полную мощность. Это позволило разгрузить Александро-Мариинскую больницу и вернуть её к оказанию медицинской помощи в обычном режиме», — заявил региональный министр здравоохранения Алексей Спирин.

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