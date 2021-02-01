Мехико, , 19:00 — REGNUM Католическая церковь в Мексике охарактеризовала нынешнее состояние, в котором находится организация, как «моральная эрозия». Это произошло после публикации переписи населения 2020 года, которая показала сокращение католиков среди населения на 5% из-за распространения секуляризма и протестантизма. Об этом сообщила газета Diario de México.

«Обычно добро — это не новость, а зло всегда превозносится. Церковь претерпела моральную эрозию перед обществом, подавая плохие примеры. Пришло время для внутреннего обращения», — говорится в редакционной статье в официальном религиозном еженедельнике Desde la Fe.

Согласно «Переписи населения и жилищного фонда 2020 года», опубликованной на этой неделе Национальным институтом статистики и географии, население Мексики превысило 126 миллионов человек. В 2020 году 77,7% принявших участие в национальном опросе граждан Мексики назвали себя католиками по сравнению с 82,7% в 2010 году.

Церковь назвала сокращения числа католиков «резким падением». В то же время католическое население Мексики в 2020 году составило 97,8 миллиона человек по сравнению с 84 миллионами в 2010 году.

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