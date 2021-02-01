Мехико, , 18:57 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19, разработанной фармацевтической компанией AstraZeneca, поступит в Мексику в феврале и марте через международный механизм COVAX. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда сообщила газета Diario de México.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

В своем аккаунте в Twitter министр иностранных дел написал, что официальное письмо было получено в пятницу. Количество доз и даты поставок будут объявлены утром 2 февраля.

«Хочу поделиться с вами, что в пятницу, 29-го числа, мы получили официальное письмо от COVAX — многостороннего механизма для доступа к вакцине от COVID-19 — подтверждающее распределение вакцин AstraZeneca для Мексики в течение февраля и марта. Цифры и даты завтра рано утром», — написал чиновник.

Читайте развитие сюжета: Католическая церковь в Мексике претерпела «моральную эрозию» — Desde la Fe