Москва, , 18:17 — REGNUM Три дома расселили в Москве по программе реновации в январе 2021 года, сообщил 1 февраля глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Новые дома по московской программе реновации Дарья Антонова © ИА REGNUM

В зданиях, расположенных на западе и северо-востоке Москвы, проживало 395 человек. Они находятся по адресам: улица Толбухина, дом 2 корп. 1, улица Лобачевского, дом 32, улица Коминтерна, дом 2 корпус 1.

«Сейчас идет подготовка к сносу зданий», — рассказал Лёвкин.

По его словам, в дальнейшем территория будет использована под строительство новых домов по программе реновации.