Великий Новгород, , 18:04 — REGNUM Власти Новгородской области вернут к работе фуд-корты, а также снимут ограничения по времени работы общепита. Также смягчат ограничения при проведении экскурсий и спортивных соревнований. Все эти послабления планируют ввести на фоне снижающейся суточной статистики выявленных случаев инфицирования. Об этом 1 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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За предыдущие сутки в регионе было выявлено 147 зараженных, что на три случая меньше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению 106 жителей. Таким образом с начала пандемии в Новгородской области выявлено 24 192 зараженных, из них 20 140 выздоровели, 110 умерли, остальные продолжают леченние.

Благодаря стабилизации эпидемической ситуации региональные власти планируют ввести ряд послаблений на территории области. Так, предполагается, что 2 февраля указом губернатора будет разрешена работа фуд-кортов при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями и обеспечения посадки из расчета не менее 4 кв. метров площади на одного посетителя.

Помимо этого будут сняты ограничения по времени работы общепита. Напомним, ранее предприятия общественного питания в регионе могли работать только до 23:00 часов.

Кроме того, планируется дать «зеленый свет» проведению групповых экскурсий в помещениях с количеством не более 15 человек (до настоящего времени не более пяти человек) и на улице с количеством не более 25 человек (сейчас не более 15 человек).

«Разрешается проведение не только официальных всероссийских, но и иных спортивных соревнований в залах при условии участия одновременно не более 50 человек без участия зрителей. При этом обязательными остаются условия социального дистанцирования, а также предъявление документа, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус», — отметили в оперштабе.

Кроме того, разрешается проведение тренировок и спортивных соревнований на улице. Но принимать участие в них смогут не более 100 человек, без участия зрителей.

«В Боровичах и Старой Руссе, также как в Великом Новгороде, будет разрешено заполнение кинотеатров и концертных залов до 50%», — подчеркнули в оперштабе.

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