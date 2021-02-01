Москва, , 17:49 — REGNUM О регистрации в Армении российской вакцины «Спутник V» сообщил 1 февраля Российский фонд прямых инвестиций.

Вакцина «Спутник V» Denis-pushilin.ru

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Отмечается, что власти Армении одобрили применение в республике первой российской вакцины от коронавируса по итогам третьей фазы клинических испытаний препарата в России.

Напомним, двумя днями ранее, 30 января, «Спутник V» был зарегистрирован в Тунисе. Кроме того, вакцина одобрена Белоруссией, Сербией, Туркменией, Венгрией, Палестиной, Ираном, Венесуэлой, Боливией, Аргентиной, Парагваем, ОАЭ, Алжиром и Республикой Гвинея.

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