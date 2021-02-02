Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Фирма Johnson & Johnson выпустит менее 10 млн доз вакцины от коронавируса, если управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрит вакцину в ближайшие недели, рассказал представитель департамента здравоохранения 1 февраля. Об этом пишет CNN.

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Представитель объяснил, что число доступных доз увеличится на 20 или 30 миллионов доз к концу апреля.

Напомним, что последние исследования в США и семи других странах установили 66%-ную эффективность вакцины Johnson & Johnson.

Предсказывают, что вакцина J&J изменит мировой рынок вакцин из-за того, что для ее эффекта требуется только одна доза. Ее также не нужно держать замороженной, что урезает расходы на транспортировку.