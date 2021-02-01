Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM В центре Петербурга сносят здание бани 1901 года постройки, расположенное на Гаванской улице, 5. Первыми рабочих и спецтехнику заметили местные жители Васильевского острова еще 30 января и принялись бить тревогу в социальных сетях.

Петербургский Госстройнадзор подтвердил, что здание начали разрушать в нарушение закона.

«Госстройнадзор Санкт-Петербурга квалифицирует проводимые демонтажные работы на Гаванской улице, 5, как незаконные», — заявили ИА REGNUM в ведомстве.

Если застройщик собирается возводить на месте старого здания новое, он должен пройти обязательную экспертизу проекта. Но эти требования ООО «Специализированный застройщик «Альфа» не выполнило, зато направило 20 января 2021 года уведомление о планируемом сносе.

В свою очередь служба Госстройнадзора 29 января ответила организации, что ей нужно разрешение на строительство. 30 января «Альфа» начала снос «без соответствующего разрешения в нарушение требований законодательства».

«Служба рассматривает вопрос о привлечении строительной организации к административной ответственности в соответствии со статьей 9.5 часть 1 КоАП РФ (выполнение работ без разрешения на строительство)», — добавили в Госстройнадзоре.

Отметим, в Петербурге нельзя сносить здания дореволюционной постройки уже по городскому законодательству, однако это здание было признано аварийным.