Ижевск, , 17:24 — REGNUM В Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса в объеме 23,9 тыс. доз. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

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В настоящее время препарат проходит обязательную процедуру проверки и маркировки. После ее завершения вакцину распределят по пунктам вакцинации.

Дополнительные лоты на портале Госуслуг для записи на прививку будут доступны со 2 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом республика ожидает поставки 60 тыс. доз вакцины от коронавируса. По состоянию на 1 февраля, в республике получили первый компонент препарата 4950 человек, 814 жителей республики полностью прошли процесс вакцинации.