Москва, , 17:09 — REGNUM Стандарт по обеззараживанию лифтов в многоквартирных домах планируется разработать в России в 2021 году. Об этом сообщил 1 февраля генеральный директор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Пётр Харламов.

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"Сейчас ведётся работа по подготовке ГОСТа. Наш технический комитет по стандартизации этим вопросом уже занимается», — приводит его слова ТАСС.

Харламов отметил, что стандарт прорабатывается производителями в двух направлениях. Одним из них является использование рециркуляторов, которые забирают воздух, дезинфицируют и возвращают его обратно в кабину. Также рассматривается возможность установки устройств, дезинфицирующих поверхности, в частности, бактерицидных ламп.

Напомним, в октябре 2020 года на фоне эпидемии COVID-19 Роспотребнадзор включил лифты в многоквартирных домах в число объектов, требующих проведения профилактической дезинфекции с защитой органов дыхания.