Калуга, , 17:49 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 149 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 февраля. Днём ранее, 31 января, в регионе были зарегистрированы 150 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 тыс. 134 человек, 2078 человек находятся на лечении, 23 тыс. 838 человек выздоровели, 218 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (411), в Обнинске (171), Боровском (126) и Кировском (113) районах.

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