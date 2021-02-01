Челябинск, , 17:04 — REGNUM В Челябинской области смягчены коронавирусные ограничения. Об этом объявил губернатор региона Алексей Текслер.

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В частности, увеличена разрешённая вместимость культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Также снято ограничение на предоставление муниципальных и государственных услуг в помещениях органов власти. Теперь услуги, которые из-за пандемии ранее можно было получить лишь в электронном виде, снова оказываются в том числе и при личном приёме.

Как сообщало ИА REGNUM, особый режим действует в Челябинской области с марта. Причиной стала пандемия коронавируса.