Архангельск, , 17:03 — REGNUM В Архангельске за месяц «поймали» 15 нарушителей масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

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По данным штаба, c начала года в областном центре проверили 512 объектов торговли и услуг.

«Это предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, которые расположены во всех округах города. Некоторые проверки проводятся силами только наших сотрудников, а в некоторых участвуют представители УМВД. По факту нарушения масочного режима составлено 15 протоколов. Нарушителями стали покупатели и посетители, которые не хотят пользоваться масками или пользуются ими неправильно. Что касается персонала заведений, то все работники используют маски и перчатки», — рассказала начальник управления торговли и услуг населению Ирина Любова.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 240 случаев COVID-19, 51 из них — в столице региона.