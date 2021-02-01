Москва, , 16:58 — REGNUM Заседание по делу блогера Алексея Навального, на котором будет рассмотрено представление о замене условного срока на реальный, пройдёт в здании Московского городского суда. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее рассмотреть вопрос планировалось в Симоновском райсуде столицы.

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По данным собеседника агентства, принято решение об организации выездного заседания в здании Мосгорсуда.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф за участие в несогласованной протестной акции назначен супруге блогера Алексея Навального Юлии решением суда.