Варшава, , 16:53 — REGNUM 1 февраля вступило в силу решение польского Сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Так, с этого дня будут открыты торговые точки, представители которых продают товары не первой необходимости — не продуты и не лекарства. Кроме того, возобновят работу музеи, художественные галереи и отделения почты.

Все перечисленные объекты будут обязаны работать в строгом санитарном режиме: посещение обязательно в защитных масках (как для сотрудников, так и для посетителей), а также необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми — один человек на 10 квадратных метров, если площадь помещения меньше 100 квадратных метров, и один человек на 15 квадратных метров, если площадь помещения более 100 квадратных метров.

Остальные социальные и экономические ограничения остаются в силе.