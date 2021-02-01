Москва, , 17:00 — REGNUM Россия готова к отключению от внешнего интернета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности, IT-эксперт Алексей Курочкин, комментируя заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о наличии соответствующей угрозы.

«Россия подготовлена к тому, чтобы отключиться от внешнего интернета в случае кибератак, каких-то реальных угроз. Для этого многие годы принимаются определенные законы, которые призваны защитить российской интернет, данные, сети от влияния извне», — сказал Курочкин.

В качестве примера таких мер эксперт назвал обязанность компаний, которые работают с российскими пользователями, хранить базы данных на серверах в РФ. В целом комплекс мер о суверенном интернете даёт возможность обеспечить безопасность в случае отключения от глобальной сети.

«Ряд законов позволяет нам автономно существовать. В случае отключения интернета банки будут работать, будут продолжать какое-то взаимодействие. С некоторыми странами возможен обмен информацией по спутниковым каналам связи. Но экономика не остановится, всё будет работать. Мы готовы к кибервойнам», — сказал Курочкин.

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