Москва, , 16:49 — REGNUM Число ВИЧ-инфицированных в России к началу 2021 года составило более 1,1 млн. Об этом сообщила 1 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.

«На 31 декабря 2020 года — это пока предварительные данные, официальные данные будут позднее — зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ», — сказала она на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России.

По словам вице-премьера, 60% от общего числа зарегистрированных лиц с ВИЧ составляют мужчины.

Голикова также сообщила, что число умерших ВИЧ-инфицированных в 2020 году сократилось на 4,3% по сравнению с предыдущим годом.