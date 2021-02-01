Варшава, , 16:49 — REGNUM В Польше за сутки выявили более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля передает Polskie Radio 24 со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше было зарегистрировано 2503 новых случая заражения коронавирусом. Умерли в стране от COVID-19 33 жителя республики.

«Это говорит об очередном спаде уровня заражений в Польше… Для сравнения — еще за прошлые сутки показатель количества заражений составил 6169 человек. В последние несколько недель уровень заражений держался на показателях 6−10 тысяч новых случаев в сутки. На пике — в ноябре-декабре 2020 г. — этот показатель достигал 15−20 тысяч в сутки», — говорится в сообщении минздрава.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в следующих воеводствах: Мазовецкое, Поморское и Куявско-Поморское. Меньше всего новых случаев выявления коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Опольском воеводстве.

13 507 человек с диагнозом COVID-19 находятся в польских больницах. 1385 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля вступило в силу решение польского Сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С этого дня в стране будут открыты торговые точки, сотрудники которых продают товары не первой необходимости — не продуты и не лекарства. Кроме того, возобновят работу музеи, художественные галереи и отделения почты.