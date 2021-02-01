Тирана, , 16:51 — REGNUM В Албании 31 января выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 514 человек были признаны излечившимся.

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Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 73 691 случай заражения коронавирусом. 46 420 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1358 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли восемь пациентов с COVID-19 в возрасте от 29 до 84 лет. Лечение от COVID-19 проходят свыше 28 тысяч человек, из этого числа более половины — 16 528 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 309 пациентов, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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