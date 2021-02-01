Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Злоупотребление алкоголем во время вакцинации от коронавирусной инфекции может привести к ее «обнулению», поскольку ослабляет реакцию иммунной системы. Об этом 1 февраля телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анна Наумова.

Бутылка водки и рюмка на столе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Официально нельзя принимать алкоголь за 42 дня до прививок, но достаточно будет и трех-пяти дней воздержания. Затем его употребление следует исключить хотя бы в течение 21 дня, когда после первой прививки активно будут формироваться антитела.

«Если вы вакцинируете и употребляете алкоголь, то иммунитет не выработается, — пояснила врач. — Терапевтическая норма алкоголя не противопоказана, употребляйте, бокал вина с ужином, но не злоупотребляйте».

Напомним, в настоящее время в Петербурге работают 99 прививочных пунктов. В течение ближайших двух недель их количество будет доведено до 120 пунктов, в том числе за счет пунктов в помещениях частных медицинских организаций, которые будут прививать граждан бесплатно.

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