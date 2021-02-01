Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону решена судьба так называемых блошиных рынков, которые, по мнению властей, «придают улицам «базарный вид». Большинство проголосовавших на сайте городской администрации и социальной сети Facebook высказались за перенос стихийной торговли на подходящие для этих целей площадки.

Большинство респондентов, отмечают власти, не устраивают стихийные «блошиные» рынки на центральных улицах Ростова-на-Дону. В ближайшее время будут проработаны и представлены решения по этому вопросу. В частности, уже подготовлен список площадок, где торговцы смогут продолжать свою деятельность. При этом будут учтены мнения горожан.

ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил сити-менеджеру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко оперативно решить вопрос с несанкционированной торговлей. Это связано как с распространением коронавирусной инфекции, так и непрезентабельным видом блошиных рынков.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский сити-менеджер впечатлён «базарностью» нескольких улиц