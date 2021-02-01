Москва, , 16:41 — REGNUM В Москве после реконструкции открылись четыре поликлиники, сообщает 1 февраля официальный портал мэра и правительства столицы.

Приняли первых пациентов филиал №3 взрослой поликлиники №134, а также три детские поликлиники — филиал №1 детской поликлиники №7, детские поликлиники №15 и №118. Всего в столице до 2024 года планируется отремонтировать 137 медучреждений.

«Мы продолжаем большую программу города Москвы по реконструкции и обновлению московских поликлиник. В настоящее время около полусотни находятся на реконструкции, часть из них приступают к работе», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он посетил филиал поликлиники №134, расположенный в Тёплом Стане. Четырёхэтажное здание медицинского учреждения было построено в 1984 году, оно обслуживает более 30 тыс. москвичей. Реконструкция проводилась с февраля 2020 года по февраль 2021 года.