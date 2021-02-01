Пермь, , 16:38 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году отмечен рост инфекционной заболеваемости населения, в основном за счет воздушно-капельных инфекций, сообщает Пермьстат.

Заболеваемость гриппом выросла на 2,7%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей — на 4,2%. Заболеваемость пневмонией увеличилась в 2,2 раза (41 014 против 19 001 случаев в январе-декабре 2019 года).

Почти вдвое снизилась заболеваемость населения ветряной оспой, в 2,1 раза — скарлатиной, в 2,5 раза — коклюшем, в 1,7 раза — острыми кишечными инфекциями, в 1,9 раза — сальмонеллезом, гепатитом — в 2,9 раза.

Стоит отметить, всего в 2020 году зарегистрировано 952 866 случаев инфекционных заболеваний, в 2019 году — 916 170 случаев.

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