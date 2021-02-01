Москва, , 16:27 — REGNUM Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Людмила Некрасова, наставляемая председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, назначена руководителем специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (физматшкола НГУ).

Людмила Некрасова родилась 11 февраля 1981 года в Красноярске. В 2003 году окончила с красным дипломом Новосибирский государственный университет по специализации «Биология». Трудовую деятельность начала в 2003 году в должности учителя биологии МБОУ Лицей № 130 (г. Новосибирск). С 2007 по 2018 год работала в этом же лицее заместителем директора. С 2018 года до настоящего назначения была директором МБОУ Экономический лицей (г. Новосибирск). Прошла все ступени развития от учителя до первого лица образовательной организации.

«Основными задачами на новом месте службы я вижу развитие СУНЦ как структурного подразделения Новосибирского государственного университета, сохранение традиционных приоритетов ФМШ по подготовке кадров для Сибирской науки, обеспечение современных условий для развития одаренных детей из Сибирского федерального округа и других регионов», — поделилась планами в новой должности Людмила Некрасова.

В 2020 году Людмила Некрасова победила в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». Ее наставником стал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«На конкурсе «Лидеры России» я старалась критически переосмыслить свои возможности и навыки как руководителя, задать новые векторы своего развития. Важным результатом своего участия в конкурсе я считаю сопричастность к уникальному сообществу участников и победителей — активных, амбициозных, эффективных лидеров из разных отраслей и регионов», — рассказала победитель конкурса «Лидеры России 2020"Людмила Некрасова.

Людмила Некрасова выросла в педагогической семье — ее бабушка всю жизнь работала директором школы и учителем немецкого языка, поэтому еще с раннего детства победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» была погружена в школьную атмосферу и знала, что тоже станет учителем. В 2012 году Людмила победила в городском и областном конкурсе «Учитель года», стала финалистом всероссийского конкурса «Учитель года — 2012». Также Людмила Некрасова в 2012 и 2018 годах победила в конкурсе лучших учителей Российской Федерации, организованного в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». В 2015 году стала лауреатом премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области». В 2018 году — лауреатом всероссийского конкурса iУчитель, организованного «Рыбаков Фондом». В этом году директор и команда педагогов Экономического лицея стали финалистами от Сибирского федерального округа в конкурсе президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Учитель будущего».

Назначения в Новосибирской областиранее получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России»: Николай Шилов был назначен управляющим Новосибирским отделением Сбербанка; Кирилл Лебедев стал начальником управления правового, организационного и кадрового обеспечения Министерства региональной политики Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».