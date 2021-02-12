12 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 20:00 — REGNUM На Русском Севере сосредоточены почти все деревянные церкви России. Большая их часть — в аварийном состоянии, многие на грани гибели. Порядок реставрации в России таков, что по расценкам Минкульта РФ отреставрировать деревянную церковь средних размеров стоит 100 миллионов рублей. Как показали судебные процессы по уголовному делу заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, около 40% сметы похищались. Почему Минкульт РФ не выделяет средства на недорогие противоаварийные работы на сотнях объектов, загадка. Не потому, что контракты по 200−300 тысяч рублей кому-то неинтересны? То, что не делает Минкульт РФ, взялась сделать волонтерская организация «Общее Дело».

Преображенская церковь 1679 года в деревне Ижма Приморского района Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

За 13 лет своего существования организация «Общее Дело», возглавляемое настоятелем московского храма Серафима Саровского протоиереем Алексеем Яковлевым, провела 370 экспедиций, обследовала 360 деревянных храмов и часовен, произвела противоаварийные работы на 153 объектах. Патриарх Кирилл на встрече с ее волонтерами в декабре 2019 года сказал: «На меня особенно приятное впечатление произвела деятельность отца Алексия и всех собравшихся вокруг него братьев и сестер по восстановлению северных храмов. У нас на Севере замечательная архитектура, очень хрупкая, и поразительно, что многие памятники дошли до нашего времени. Инициатива по их спасению имеет поистине историческое значение, и это не громкие слова, поскольку хрупкость этих памятников очевидна, они могут быть уничтожены одной спичкой, как это произошло в Кондопоге».

Отец Алексей Яковлев считает, что люди хотят делать хорошее дело. Они в основном среднего возраста, в 2020 году приехали на Русский Север из 33 городов России — большая часть из Москвы. Ремонт ведется на пожертвования людей и организаций, в этом году помог Президентский грант.

Церкви апостолов Петра и Павла (1722 г.) (слева) и рухнувшая Никольская (1727 года) в деревне Погост (Ратонаволок) Холмогорского района Архангельской области. Волонтеры «Общего Дела» перекрыли кровлю Петропавловской Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Итоги 2020 года прокомментировала Лидия Курицына, координатор «Общего Дела»:

«В области за сезон 2020 года в 45 экспедициях побывали 500 человек — волонтеров и реставраторов. Проведены противоаварийные работы на 27 церквях и часовнях, и одна церковь отреставрирована. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году, но реально больше — так как коронавирус заставил начать работу позднее. Волонтеры приезжают на объект на неделю, живут в основном в палатках, иногда в домах местных жителей. Питание, проживание за свой счет.

В тяжелом положении находилась часовня мучеников Кирика и Улиты в деревне Федьково Вельского района. У храма 1848 года постройки провалилась крыша, она погребла расписные небеса, за год все поросло травой. Волонтеры разобрали завалы, маркировали сохранившиеся части небес, перевезли в надежное место — Богоявленскую церковь села Пежма. Материалами, бесплатно предоставленными производителем «Ондулин Россия», восстановлена кровля, окна заколочены деревянными досками, установлена дверь, окопаны стены для выветривания. Местные жители нескольких деревень собрали на свою часовню посильные пожертвования.

Плохо было храмам в Нименьге, Онежского района Архангельской области. Их колокольня накренилась и держалась на подпорках. Волонтеры из Москвы, Новочеркасска, Архангельска, Санкт-Петербурга и Новосибирска с помощью альпинистов перекрыли кровлю храма Спаса Преображения (1878 г). В храме, где велись работы, утром и вечером совершались молитвы.

В Ратонаволоке Холмогорского района Архангельской области волонтеры из Воронежа, Твери, Череповца, и Архангельска провели противоаварийные работы на храме святых Апостолов Петра и Павла (1722 г). Крыша храма текла во многих местах, верхние венцы сгнили. Требовалась разборка аварийного потолка в трапезной, установка стропил и обрешетки под кровельным покрытием. Работы обошлись в 300 тысяч рублей. Местные жители предоставили для проживания свой дом.

В Чаколе Пинежского района была перекрыта кровля и установлен крест на храме Великомученицы Екатерины 1897 года постройки.

Сложным объектом была Преображенская церковь 1679 года в деревне Ижма Приморского района Архангельской области. Кровля текла во многих местах, в куполах образовались отверстия. Скаты крыши крутые, пришлось обратиться за помощью к альпинистам, в результате заделаны купола и перекрыта кровля.

Следующий год будем планировать осенью, думаем сделать не меньше, чем в этом году».

Часовня мучеников Кирика и Улиты (1848 г.) в деревне Федьково Вельского района Архангельской области. Кровля рухнула и погребла расписные небеса. Волонтерами «Общего Дела» крыша восстановлена, небеса разобраны и перевезены в церковь села Пежма Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Работы на каждом объекте «Общего Дела» обходятся в сотни тысяч, редко в миллионы рублей, собранных с благотворителей — в основном простых людей. Власти Архангельской области подписали договор о сотрудничестве с организацией, ее руководители договором довольны. Но средств по договору на спасение церквей и часовен регионального значения не выделяется, как не выделялись до 2019 года и на реставрацию церквей.

Областной бюджет, вслед за федеральным Минкультом, готов выделять десятки миллионов на реставрацию нескольких светских памятников истории и культуры, но раздать те же деньги на противоаварийные работы на сотнях церковных памятников не готов. Хотя в Архангельской области, согласно докладу Архангельской областной прокуратуры 2015 года, из 1849 памятников лишь 398 находятся в удовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном — 609, в аварийном — 409, утрачено — 413. За пять лет ситуация изменилась только к худшему. Спасти деревянные церкви реставрацией не получится, решить проблему в значительной степени может «Общее Дело».

Оригинал Реставрировать церковь за 100 млн или спасти 100 церквей за 1 млн каждую? создан 22.09.2020 в 10:47Авторы: Владимир Станулевич

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