Магнитогорск, Челябинская область, , 16:26 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против местного жителя, которому вменяют посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 2018−2019 годах в Магнитогорске этот гражданин передавал сотруднику полиции взятки за вынесение незаконных процессуальных решений. При этом часть денег в размере 95 тыс. рублей осталась у него. А в апреле 2019 года этот гражданин якобы получил от своего знакомого 30 тыс. рублей за восстановления права управления транспортом, хотя понимал, что не может на это повлиять. Этими средствами он распорядился по своему усмотрению.

Теперь уголовное дело направлено в суд. А дело против теперь уже бывшего полицейского было ранее рассмотрено и экс-стражу порядка вынесли приговор.