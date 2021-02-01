Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM Ростовская область присоединилась к всероссийской акции, посвящённой памяти советского и российского актёра театра и кино, Народного артиста СССР Василия Ланового. В патриотическом центре «Победа» и в «Точке кипения» Ростовского государственного экономического университета состоялся просмотр фильма «Офицеры». Кинокартину пришли посмотреть школьники, студенты, общественники.

«Каждый раз этот фильм производит невероятное впечатление, заставляет задуматься над глобальными проблемами. История о людях, с которых нужно брать пример. Мужество, любовь, верность и дружбу герои фильма сохранили и пронесли через всю жизнь», — поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Напомним, что сегодня, 1 февраля, в Москве состоялась церемония прощания с Василием Лановым. Народный артист СССР ушёл из жизни 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 87 лет.