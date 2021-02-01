Москва, , 16:22 — REGNUM В понедельник, первого февраля, стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 года.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны.

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих инициатив.

Подать свой проект можно до 23:30 (по московскому времени) 15 марта. При этом фонд настоятельно рекомендует отправить заявку до 5 марта. Тогда у заявителя будет время и возможность исправить технические ошибки (фонд проверяет поданные заявки на соответствие требованиям положения о конкурсе в течение 5 рабочих дней).

Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей.