Красноярск, , 16:20 — REGNUM «Чёрное небо» не уходит из Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, в городе продлён режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

По данным ведомства, в Красноярске с 19 часов (местное время) 1 февраля до 7 часов 3 февраля сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Действуют НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске в Красноярске с 19 часов 30 января до 19 часов 1 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чёрное небо» не уходит из Красноярска