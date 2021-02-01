Красноярск, 1 февраля 2021, 16:20 — REGNUM «Чёрное небо» не уходит из Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, в городе продлён режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).
По данным ведомства, в Красноярске с 19 часов (местное время) 1 февраля до 7 часов 3 февраля сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Действуют НМУ первой степени опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске в Красноярске с 19 часов 30 января до 19 часов 1 февраля.
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