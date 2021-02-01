Оренбург, , 16:08 — REGNUM В Оренбургской область вечером 31 января поступила очередная партия вакцины, сообщает областной минздрав. При этом ведомство не информирует об объёме поступившего препарата.

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В ночь на 1 февраля сотрудники аптечного склада принимали, маркировали и распределяли вакцину. Сегодня вакцина доставлена в медицинские учреждения. Операторы кол-центров в пятницу обзвонили пациентов и записали на вакцинацию на текущую неделю (1−7 февраля).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе функционирует 64 пункта вакцинации. С 18 по 31 января Оренбуржье ожидало 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

На 29 января 11 142 оренбуржца получили первый компонент вакцины, полный цикл вакцинации прошли 2070 человек. Осложнений после введения препарата не выявлено.

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