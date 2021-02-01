Москва, , 16:02 — REGNUM По предварительным данным, в России зарегистрированы более миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. Об этом на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ», — сказала Голикова.

Она сослалась на данные Роспотребнадзора, согласно которым ВИЧ на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний.

Голикова также рассказала, что, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ, две трети из которых проживают на территории Африки.

Вице-премьер уточнила, что в 2020 году на 100 тысяч населения показатель новых случаев ВИЧ составил 40,77. Ключевой причиной смертей среди людей с ВИЧ-инфекцией, по её словам, остаётся туберкулез, а средний возраст скончавшихся составил 39 лет.