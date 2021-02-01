Черкесск, , 15:56 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пока не планирует прививаться от коронавируса. Дело в том, что он уже перенес COVID-19 и у него есть антитела. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции 1 февраля.

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«Я переболел в самом начале, какие-то небольшие [антитела] есть, пока [вакцинироваться] не планирую», — цитирует Темрезова ТАСС.

Он также не смог уточнить, когда ему будет показана вакцинация. Отметим, официальных сообщений о том, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов перенес COVID-19, до сих пор не было. Впервые глава региона признался в том, что переболел, только теперь. Как протекало заболевание, он не уточнил.

Между тем информации о том, переболел ли кто-то из других глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа, также пока не было. Появившиеся слухи, что якобы в мае 2020 года заболел и даже побывал в Москве на лечении глава Чечни Рамзан Кадыров, он сам опроверг.

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