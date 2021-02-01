Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Сотрудники свердловского управления ГИБДД выявили за три дня проверки 600 нарушений, совершённых водителями такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Полицейские организовали рейды, в ходе которых была выявлена масса нарушений. Всего было проверено 1000 автомобилей такси. Чаще всего таксисты попадались на пренебрежении ремнями безопасности, незаконной раскраске в стиле «такси» и установке соответствующего опознавательного фонаря, а также на отсутствии разрешения на перевозку пассажиров.

Заведено 105 административных дел за управление автомобилем при наличии условий или неисправностей, при которых эксплуатировать транспортное средство запрещается. «Чаще всего водители устанавливают газобаллонное оборудование, но не согласовывают его установку в ГИБДД», — уточнили в автоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские отмечали, что у каждого второго проверенного свердловского таксиста отсутствовал путевой лист.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили 150 нарушений в такси за сутки