Москва, , 15:55 — REGNUM Советский и российский поэт, прозаик и художник Виктор Коваль ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом 1 февраля сообщил поэт Лев Рубинштейн на своей странице в соцсети Facebook.

«Витюши Коваля нет больше с нами. С сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него. Пока не знаю, как», — написал в своем сообщении Рубинштейн.

При этом причина смерти поэта не указывается.

Отметим, Виктор Коваль родился 29 сентября 1947 года в Москве, окончил художественное училище и Московский полиграфический институт (художественно-графический факультет). В конце 1980-х входил в поэтическую группу «Альманах», его стихи публиковались в журналах «Знамя», «Театральная жизнь», Esquire, «Большой город», в «Новой газете» и др. Также он рисовал иллюстрации для книг, журналов и газет.

В детстве (с 1955 по 1961 год) снимался в кино, в таких фильмах, как «Васек Трубачев и его товарищи» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Любушка» (1961) и др.