Воронеж, , 15:51 — REGNUM В Воронежской области я февраля подтверждено 373 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 58 тыс. 592 положительных теста.

За весь период наблюдения 52 тыс. 579 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 280 — за последние сутки. 1566 человек скончались. Информации о новых летальных случаях на официальном портале нет вторые сутки — за 31 января и 1 февраля.