Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Районные суды Санкт-Петербурга временно запретили доступ к аниме на нескольких популярных сайтах и в группах «ВКонтакте». Ограничение будет действовать до рассмотрения по существу административных дел о законности распространения этого контента на территории РФ. Об этом 1 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга

«Судами ограничен доступ до рассмотрения дел по существу и вступления решения судов в законную силу», — пояснили в пресс-службе.

Среди запрещенных аниме — «Князь тьмы и герои», «Загадка дьявола», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Класс убийц» и другие.

Напомним, ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к показу нескольких культовых аниме, среди которых была экранизация манги «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь» и многое другое.

В суде прокурору удалось доказать, что аниме пагубно сказывается на неокрепшей психике детей, из-за чего они склонны совершать агрессивные и необдуманные поступки, в том числе по отношению к самим себе.

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