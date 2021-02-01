Тамбов, , 15:47 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 1 февраля.

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Всего в регионе скончались 273 человека.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 856 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки.

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