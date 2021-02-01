Мадрид, , 15:45 — REGNUM Руководство испанского автономного сообщества Мадрид приняли решение о расширении зон с ограничением въезда и выезда, а также о продлении данного режима на 14 дней — до 15 февраля. Об этом сообщает департамент здравоохранения автономного сообщества.

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Таким образом, в регионе будет 30 закрытых муниципалитетов и 71 санитарная зона. В данных территориях проживают 1,8 млн человек.

В рамках ограничений жителям запрещено пересекать периметр районов, за исключением уважительных причин, таких как поездки на работу или к врачу. Помимо этого, в регионе действует комендантский час с 22:00 до 6:00, а магазины и рестораны должны закрываться не позднее 21:00.