Москва, , 15:45 — REGNUM Завершение строительства дороги к станции второго Московского центрального диаметра (МЦД) «Остафьево» планируется летом 2021 года, сообщил 1 февраля глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Начались работы по завершающему этапу строительства трассы от центра Щербинки до платформы Остафьево МЦД», — сказал он.

По словам Жидкина, новая дорога, которая пройдёт от центра Щербинки к платформе «Остафьево», улучшит транспортную доступность станций МЦД. Она позволит «значительно сократить время выезда из городских районов на Варшавское шоссе», а также на новое направление в сторону Троицка.