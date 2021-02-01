Самара, , 15:46 — REGNUM Метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в Самарской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, 2 февраля в регионе в некоторых районах ожидается метель, сильный снег, а также ветер с порывами до 22 метров в секунду. На дорогах могут образовываться снежные заносы.

Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до — 10 °C, а днем столбик термометра может подняться до +3°C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, а также взять детей под особый контроль.

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